May 2, 2025 11:59 AMClock
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سكاي نيوز عربية: 7 قتلى من جراء قصف إسرائيلي استهدف بيت عزاء في "بيت لاهيا" شمالي قطاع غزة

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