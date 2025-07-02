Jul 2, 2025 9:32 PMClock
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سكاي نيوز عربية: وزير الخارجية التركية يلتقي بوفد من حركة حماس في أنقرة لبحث محادثات وقف إطلاق النار في غزة

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