Apr 17, 2025 10:53 AMClock
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سكاي نيوز عربية: قاعدة كونيكو الأميركية بدير الزور شهدت مغادرة عدد كبير من الآليات العسكرية الأميركية

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