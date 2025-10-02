Oct 2, 2025 9:47 AMClock
أبرز الأحداث
سكاي نيوز عربية: السلطات السورية تقرر إغلاق منطقة عناز ومحيطها في وادي النصارى لمدة يومين لتهدئة الأوضاع اثر احتجاجات على مقتل شابين

