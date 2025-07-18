Jul 18, 2025 11:49 AMClock
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سكاي نيوز: تقديرات في الجيش الإسرائيلي أنه لم يتبقَّ دروز إسرائيليون في سوريا ولا دروز سوريون في إسرائيل وعمليات البحث لا تزال مستمرة

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