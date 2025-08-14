6:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: تستعد 21 شاحنة مساعدات إماراتية إضافية لدخول معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o