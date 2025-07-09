Jul 9, 2025 8:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: الوسيط بشارة بحبح نقل رسالة من ترامب إلى حماس مفادها أن القتال لن يستأنف بعد انتهاء وقف إطلاق النار في غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o