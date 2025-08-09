3:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: الحادث ناجم عن انفجار مدفع كان منصوبا داخل منشأة حزب الله خلال عمل الجيش على تفكيكه

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o