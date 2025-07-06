Jul 6, 2025 3:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يفجّر مواقع في منطقة الجولان كانت تابعة للجيش السوري السابق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o