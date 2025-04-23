Apr 23, 2025 11:12 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سكاي نيوز: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 25 قتيلاً

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o