Apr 17, 2025 1:40 PMClock
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سكاي نيوزعربية : مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في قصف روسي على نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

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