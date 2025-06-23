المركزية - كتب النائب غسان سكاف على منصة "إكس": "بقلبٍ مفجوع أدين وأستنكر بأشد العبارات التفجير الارهابي الجبان الذي استهدف حشدا من المصلين في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس في دمشق فتحول قداس ذكرى جميع القديسين الأنطاكيين، الذي جمع مصلين أبرياء في لحظة خشوع وسلام، إلى مأتم".
اضاف: "هذا ليس وقت الصمت بل وقت التكاتف وسماع صوت العقل، فهذه الجريمة هي طعنة في قلب كل من يؤمن بالإنسان وبقدسية دور العبادة، ونحن على ثقة أن الحكومة السورية قادرة على كشف مخطط الجناة ومن كان وراءهم ومحاسبة كل من خطط وموّل هذه الجريمة".
وختم: "قلبي مع أهالي الضحايا ومع كل الأشقاء السوريين الذين يدفعون مجدداً ثمن الكراهية والارهاب الأعمى. الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء للجرحى والسلام لسوريا الحبيبة".