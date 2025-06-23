المركزية - كتب النائب غسان سكاف على منصة "إكس": "‏بقلبٍ مفجوع أدين وأستنكر بأشد العبارات ‎التفجير الارهابي الجبان الذي استهدف حشدا من المصلين في ‎كنيسة مار الياس للروم ‎الارثوذكس في ‎دمشق فتحول قداس ذكرى ‎جميع القديسين الأنطاكيين، الذي جمع مصلين أبرياء في لحظة خشوع وسلام، إلى مأتم".

اضاف: "هذا ليس وقت الصمت بل وقت التكاتف وسماع صوت العقل، فهذه الجريمة هي طعنة في قلب كل من يؤمن بالإنسان وبقدسية دور العبادة، ونحن على ثقة أن ‎الحكومة السورية قادرة على كشف مخطط الجناة ومن كان وراءهم ومحاسبة كل من خطط وموّل هذه الجريمة".

وختم: "قلبي مع أهالي الضحايا ومع كل الأشقاء السوريين الذين يدفعون مجدداً ثمن الكراهية والارهاب الأعمى. الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء للجرحى والسلام لسوريا الحبيبة".