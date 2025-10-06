المركزية - رأى النائب غسان سكاف أن "أهمية الجلسة الحكومية المقبلة، تكمن في عرض تقرير قائد الجيش الشهري على مجلس الوزراء، وأن التقرير الحالي هو المرحلة الأولى من خطة من خمس مراحل وضعها قائد الجيش من دون تحديد إطارٍ زمني لها".

وقال في حديث الى"صوت كل لبنان": "لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلّب تجنّب أي انقسام جديد داخل مجلس الوزراء خصوصًا في ظل تعليق جلسات مجلس النواب بسبب الخلاف حول قانون الانتخاب، وليس من الحكمة أن ندخل في خلاف جديد داخل الحكومة في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والإداري".

أضاف: "ما يجري في المنطقة من تفاهمات ومفاوضات إقليمية ولا سيّما في القاهرة يستدعي من الحكومة اللبنانية التركيز على القضايا الكبرى بدل الانشغال بصغائر الأمور، كقضية إضاءة صخرة الروشة والتي ستكون حاضرة على جدول أعمال الجلسة".