أشار النائب غسان سكاف الى ان المفهوم التفاوضي الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم على تجربة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، وهي رسالة أولية بانتظار الأصداء التي ستصدر عنها وهناك ضغط أميركي للتفاوض المباشر لإنهاء الصراع، وأميركا تعمل على فتح قنوات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، كما أن إسرائيل ترغب بذلك، دون ضمانات أميركية، وعلى لبنان إيجاد صيغة توفّق بين التفاوض المباشر وغير المباشر".

وأضاف في حديث لصوت لبنان: "ما قاله توم باراك كان الانذار الأخير ولبنان يجب ان يمهد للمفاوضات ويعمل على تحقيقها قبل ان تقوم اسرائيل بحرب واسعة على لبنان".

وأكد سكاف ان النائب ميشال دويهي مستمر في ترشيحه إلى مركز امانة السر في مجلس النواب ولا صحة لمعلومات حول انسحابه.