قدم النائب الدكتور غسان سكاف التعازي للسفير البابوي باولو بورجيا بإرتفاع قداسة البابا فرنسيس إلى جوار ربه في زمن القيامة، بعد أن دون كلمة معبّرة في السجل الذهبي للسفارة البابوية في لبنان جاء فيها: "ببالغ الحزن، أتقدم إليكم بأحر التعازي لرحيل أبينا الحبيب، قداسة البابا فرنسيس. لقد فقد العالم بأسره مرشدًا روحيًا ذا إنسانية استثنائية ونورًا في عتمة هذا الزمن. ستبقى كلماته خالدة في الذاكرة الجماعية للمؤمنين في جميع أنحاء العالم. نسأل المسيح القائم من بين الأموات أن يستقبله في سلامه الأبدي، وأن يعزي قلوبنا المفجوعة في هذا الوقت العصيب" .