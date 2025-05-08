المركزية - استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم النائب غسان سكاف في مطرانية سيدة النجاة، حيث جرى خلال اللقاء بحث في عدد من الملفات الملحّة التي تهم اللبنانيين في المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز الحوار الوطني وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة"، مشددين على "ضرورة التكاتف للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، وبخاصة بعد انتهاء الإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستضخ دماً جديداً في شرايين الدولة".

وعبّر النائب سكاف عن تقديره للمواقف الحكيمة للمطران إبراهيم، مشيراً إلى أن "المرحلة تتطلب تضافر جهود كل المخلصين من أجل حماية السلم الأهلي، والبحث عن حلول واقعية ومستدامة للأزمات المتلاحقة".

وفي ختام اللقاء كان تشديد على" ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة من اجل الصالح العام".