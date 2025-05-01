قال النائب الدكتور غسان سكاف بعد لقاء قائد الجيش العماد رودلف هيكل: "نحن نعول على الجيش في المرحلة المقبلة والحوار الذي يعمل فخامة رئيس الجمهورية على القيام به لتسليم سلاح حزب الله ضمن استراتيجية دفاع وطني سيؤدي إلى تمكين الجيش وحده من استخدام السلاح في مواجهة الأخطار التي تواجه لبنان سواء من الجنوب مع إسرائيل او من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا".

وتابع: "إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية تشير إلى أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى حجة إطلاق الصواريخ من الجنوب للإعتداء على لبنان، بل هي تفرض "قواعد اشتباك جديدة" على لبنان مفادها أن ضرباتها لن تتوقف وأن إعمار الجنوب لن يتحقق الّا بعد تسليم حزب الله لسلاحه. لكن إسرائيل تعلم جيداً كما يعلم معظم اللبنانيين أن القرار النهائي في شأن تسليم سلاح حزب الله سيُتخذ في ايران. الهدف الثاني من هذه الغارة هو التشويش على المفاوضات الاميركية-الإيرانية بعد ان شعرت إسرائيل ان المفاوضات بدأت تأخذ منحى إيجابيا".

واضاف: "صحيح ان حزب الله يراهن على الوقت ويتوقع أن تنعكس نتائج المفاوضات الأميركية- الإيرانية ايجاباً عليه للتمسك بسلاحه، لكن عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يعمل لمصلحة حزب الله ايضاً وهو العالم جيداً ان تسليم السلاح سيحصل ولكنه يجب ان يولد من رحم شيعي، اي الرئيس بري، صاحب الباع الطويل في إخراج أرانب الحلول،على غرار ما حصل في ترسيم الحدود البحرية واتفاق وقف إطلاق النار".