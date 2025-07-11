المركزية - رأى النائب غسان سكاف أن "هناك متغيرات كبيرة تحصل في المنطقة بأكلمها، وأننا دخلنا العصر الأميركي"، مشيرا الى أن "لبنان ليس أولوية في ظل التحولات الكبرى في المنطقة".

وقال في حديث الى "صوت كل لبنان": "لمسنا لدى الولايات المتحدة اتجاهًا لإعطاء سوريا الأولوية، من دون تلزيم الملف اللبناني لدمشق كما جرى في السابق لأن سوريا لم تستعدْ قوتها السابقة بعد".

أضاف: "إن الموفد الأميركي توم براك أرسل رسالة واضحة تقول إن حزب الله هو حزب سياسي، وأحد في الداخل لا يتحدث عن أي محاسبة، واليوم على الحزب تلقف الفرصة، الا أن التأخر في التفاعل مع المطالب الداخلية والغربية، سيؤدي الى عزل لبنان وتركه الى مصيره، بالاضافة الى تمترس المكونات الداخلية خلف طوائفها ما سيؤدي الى تسعير الخطاب الطائفي".