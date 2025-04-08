المركزية - أكد النائب غسان سكاف أهمية زيارة نائبة المبعوثة الأميركية إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والتي كانت جيدة، جداً تضمّنت فقط تغييراً في الشكل، فقد انتقلت أورتاغوس من النبرة العالية في الزيارة الأولى إلى النبرة الديبلوماسية في خلال الزيارة الأخيرة"، مشيراً في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، إلى أنها "لم تتخلَّ عن شروط الإدارة الأميركية في الشقين الإداري والمالي، بل رسّخت هذه الشروط ودخلت في أدق التفاصيل التي تعدّها الحكومة".

واعتبر أنّ "أورتاغوس ألقت الضوء على عناوين أساسية ووضعت حداً لبعض السيناريوهات التي تم تداولها قبل حضورها إلى لبنان بينها رواية التطبيع".