Jul 12, 2025 9:00 PMClock
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ابو فاعور يشكر القوى الأمنية على تحرير مخطوفة

تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابوفاعور بالشكر الجزيل من قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء رائد عبدلله ومن شعبة المعلومات وضباطها وعناصرها ومن رئيسها العميد محمود قبرصلي ومن قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه على الجهود المضنية التي بذلوها لاجل تحرير ابنة راشيا صبا مهنا من يد عصابة خطف قامت باختطافها وإعادتها سالمة معافاة من اي اذى إلى أهلها.
ان جهود شعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي بشكل عام وفي هذه الجريمة بشكل خاص هي محل شكر وثقة وطمأنة اللبنانيين على امنهم وسلامتهم.

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