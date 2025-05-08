May 8, 2025 4:58 PMClock
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سقوط 106 قتيلا و367 جريحاً نتيجة القصف الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية على غزة

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