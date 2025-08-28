Aug 28, 2025 7:24 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سقوط مسيرة إسرائيلية تحمل قنبلة متفجرة بينما كانت تحاول إلقاءها على حفارة في الناقورة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o