Jul 31, 2025 4:19 PMClock
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سقوط مبنى في الحوش - صور كان قد استُهدف سابقًا أثناء تواجد آلية كانت تقوم بأعمال في محيطه

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