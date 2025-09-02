Sep 2, 2025 5:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سقوط عدد من الجرحى في هجوم بسكين في مارسيليا جنوبي فرنسا ومقتل المهاجم على يد الشرطة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o