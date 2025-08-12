ادى انحراف صهريج لنقل المحروقات على طريق فيطرون - كفردبيان الى سقوطه في واد سحيق الى جانب الطريق وتحطمه.

وهرعت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر، وتستعمل العناصر الحبال للتمكن من سحب السائق وشخص آخر كان الى جانبه ورجحت المعلومات ان يكونا فارقا الحياة.

في الإطار، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها نفذوا، مساء اليوم، عملية إنقاذ جبلي معقّدة استمرت منذ الساعة 17:35 وحتى وقت متأخر، بعد تدهور صهريج محروقات محمّل بـ10 آلاف ليتر من المازوت و15 ألف ليتر من البنزين، في وادٍ بمنطقة كفرذبيان على عمق يقارب 240 مترًا من الطريق الرئيسية.

وبمتابعة مباشرة من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، تمكنت الفرق الميدانية من انتشال جثة مواطن لبناني ونقلها إلى مستشفى السان جورج – عجلتون، كما أنقذت عاملًا من التابعية البنغلادشية جرى نقله إلى المستشفى للمعالجة.

وافادت المعلومات أن الحادث إلى وفاة الشاب إيلي مطر من منطقة رعشين كسروان.

وأوضحت المديرية أن وعورة الموقع وحدّة الانحدار فرضتا تحديات كبيرة أمام فرق الإنقاذ، ما استدعى استقدام ثلاث فرق متخصصة بالإنقاذ بواسطة الحبال من مراكز جبل لبنان الشمالي الإقليمي، جونية، وريفون، إلى جانب عناصر من مركزي حراجل وفقرا، ليصل عدد المشاركين إلى نحو 35 عنصرًا استخدموا تقنيات متقدمة للوصول إلى موقع الصهريج وتنفيذ عمليات الانتشال.

ودعت المديرية المواطنين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق الجبلية ذات الانحدارات الحادة، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر رقم الطوارئ 125 أو تطبيق واتساب المخصص.

