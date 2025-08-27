10:19 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سقوط سور حديدي تابع لأحد الأبنية التي يجري ترميمها على السيارات والمارة عند السفارة الكويتية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o