Aug 1, 2025 3:04 PMClock
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سفير مصر: نغتنم مناسبة عيد الجيش اللبناني لنؤكد على دور المؤسسة العسكرية كضامن للاستقرار والسيادة

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