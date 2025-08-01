Aug 1, 2025 3:27 PMClock
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السفير المصري علاء موسى : نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فهناك توافق داخلي واسع على ضرورة بسط الدولة سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية

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