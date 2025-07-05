زار سفير مالطا في لبنان غير المقيم أندريه بورغ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط في جبيل ، وتناول البحث بينهما الأوضاع السياسية العامة وسبل التعاون بين البلدين لا سيما كيفية التعاون مع قضاء جبيل في المجالات الإقتصادية والسياحية والتربوية .

وشارك في اللقاء مالكا شركة Socially Responsible Management (SRM) حمد الياس ورودولف سعادة اللذان يقومان بإعداد وتنفيذ مشاريع إنمائية قائمة على الشراكة المستدامة بين جهات دولية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص .