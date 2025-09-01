11:55 AMClock
أبرز الأحداث
سفير لبنان في روسيا شوقي بونصار أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لعقد أول قمّة عربية–روسية، التي دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 تشرين الأول المقبل

