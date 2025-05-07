نشر سفير لبنان في الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، عبر حسابه على "إنستغرام" صورا من استقبال الوافدين الإماراتيين في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وكتب: "السابع من أيار وأول الواصلين من الأخوة الإماراتيين الزائرين للبنان، بعد سريان قرار رفع منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، الذي وبناء لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، اتخذ هذا القرار وتنفيذاً لما اتفق عليه أثناء زيارة العمل التي قام بها فخامة الرئيس العماد جوزف عون إلى أبوظبي الأسبوع الماضي".

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وتوجّه السفير اللبناني، إلى الوافدين الإماراتيين إلى لبنان، بالقول: "أهلاً بكم في بيروت".

واعتبر دندن أنّ هذه "خطوة تبعث على الأمل بعودة الأشقاء العرب إلى وطنهم الثاني لبنان، الذي سيُرحّب بهم ويستقبلهم بالورود وبكلّ ودّ وحب".

وتزامناً مع استئناف سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، اليوم، أفاد مديرون وعاملون في وكالات سفر إماراتية بأنّ رحلات الطيران من الإمارات إلى لبنان "تشهد إقبالاً كثيفاً مع معدلات إشغال مرتفعة"، وذلك عقب إلغاء قرار منع سفر الإماراتيين إلى لبنان، ممّا أدّى إلى "تدفّق الاستفسارات وطلبات الحجز فور صدوره، وسط توقعات بزيادة أكبر في الطلب خلال موسم الإجازات الصيفية".