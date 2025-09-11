المركزية- التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه السكرتير الثاني في السفارة سيف ماجد المنصوري. وحضر اللقاء كلٌّ من عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان.

وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الحزب على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، حيث شدد السفير الشيخ سعود آل ثاني على ترحيب ودعم قطر واللجنة الخماسية لقرارات الحكومة اللبنانية، موضحًا "أهداف المساعدات القطرية، التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".

وخلال اللقاء، استنكر جعجع الاعتداءات الأخيرة التي طالت قطر، مؤكدًا تضامن لبنان الكامل مع الشعب القطري العزيز، ومتمنيًا أن تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة العربية.