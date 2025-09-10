12:25 PMClock
سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل غادر الصيفي بعد لقائه رئيس الكتائب سامي الجميّل من دون تصريح

