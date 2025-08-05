Aug 5, 2025 12:06 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سفير فرنسا بالأمم المتحدة: من الصعب تحديد طريقة لإدارة غزة دون وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات ضخمة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o