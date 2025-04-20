Apr 20, 2025 12:05 PMClock
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سفير الصين لدى واشنطن: نعارض بشدة فرض أي شكل من أشكال الحرب الجمركية أو التجارية وسنواجهها بكل حزم

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