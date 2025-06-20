Jun 20, 2025 3:47 PMClock
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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف: لم نحقق أهدافنا بعد لذلك نواصل عمليتنا العسكرية في إيران

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