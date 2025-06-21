زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، موقع قلعة فقرا الأثري في بلدة كفردبيان – قضاء كسروان، حيث كان في استقبالها مدير جهاز الإعلام والتواصل في كفردبيان – KfardebianTeam، المهندس سيرج عقيقي.

وخلال جولتها، تفقّدت السفيرة جونسون المعالم التاريخية الفريدة التي يحتضنها الموقع، من بقايا المعابد الرومانية والبيزنطية، إلى المنحوتات الصخرية والمقابر القديمة، التي تشكّل شاهدًا حيًّا على غنى كفردبيان الثقافي والحضاري عبر العصور.

وأشادت جونسون بأهمية هذا الإرث التاريخي، معتبرةً أن "قلعة فقرا تشكّل معلمًا سياحيًا وثقافيًا يستحق الدعم والحفاظ"، مشيرة إلى إمكانيات التعاون في مجال الحفاظ على التراث وتعزيز السياحة الثقافية في لبنان".

تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام السفارة الأميركية بدعم المبادرات المحلية وتشجيع الجهود الهادفة إلى حماية المواقع الأثرية وتعزيز التنمية السياحية المستدامة في مختلف المناطق.