Jun 26, 2025 12:16 PMClock
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سفارة فرنسا في إسرائيل: قواتنا شاركت فقط باعتراض مسيّرات إيرانية كانت في طريقها لإسرائيل

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