Apr 28, 2025 4:00 PMClock
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سفارة دولة قطر لدى لندن تنظم فعالية اطلاق تقرير المساهمة الاقتصادية للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة

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