Jul 25, 2025 2:44 PMClock
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سفارة الولايات المتحدة في ليبيا: الادعاءات بأن الولايات المتحدة تسعى لنقل سكان غزة إلى ليبيا تحريضية وكاذبة

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