احتفلت سفارة الهند في لبنان اليوم، بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند، حيث أقيمت مراسم رفع العلم صباحا في مقر السفارة، ووضع سفير الهند في لبنان محمد نور رحمن شيخ، إكليلا من الزهور تكريما للمهاتما غاندي، ورفع العلم الوطني. شارك في الاحتفال أكثر من 200 شخص، من بينهم أفراد الجالية الهندية، وأعضاء الكتيبة الهندية، وأصدقاء لبنانيون، وموظفو السفارة، حيث ردد الجميع النشيد الوطني.

كما ألقى السفير شيخ خطابا تلاه خطاب رئيسة الجمهورية، وحث المواطنين الهنود على مواصلة المساهمة في تعزيز العلاقات بين الهند ولبنان.

وفي وقت لاحق من اليوم، أقيم احتفال آخر بمناسبة يوم الاستقلال في الكتيبة الهندية في إبل سقي، حيث رفع السفير العلم الوطني مجددا، في حضور قائد قوة اليونيفيل اللواء ديوداتا أباغنارا، والعقيد غلادستون من الكتيبة الهندية CONTICO، بالإضافة إلى كبار مسؤولي اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، وعدد من الشخصيات المحلية البارزة.

في كلمته، استعرض السفير شيخ مسيرة الهند منذ الاستقلال، والعلاقات الهندية اللبنانية المتينة، والتزام الهند الراسخ بدعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان. كما تناول برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC) لبناء القدرات، والذي يقدم منحا لنحو 100 مواطن لبناني، بالإضافة إلى مشاريع تنموية قادمة تشمل: معسكر جايبور للأطراف الاصطناعية، وتجديد مركز صحي وملعب صغير، وإضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية، وتزويد الشرطة البلدية بدراجات نارية، إضافة إلى التعاون الثقافي والأكاديمي.

كما حض السفير على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى "إمكانية رفعه من 500 مليون إلى مليار دولار أمريكي في المستقبل القريب"، مؤكدا في ختام كلمته "دعم الهند المستمر لنمو لبنان واستقراره. عاشت الهند".