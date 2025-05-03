استضافت سفارة أوكرانيا في لبنان لقاءً جمع بين الدبلوماسيين والجالية الأوكرانية مع ضيفة مميزة، داريا بيلوديد، البطلة العالمية مرتين، بطلة أوروبا ثلاث مرات، والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو.



وقد شكّلت هذه المناسبة فرصة رائعة لأبناء الجالية الأوكرانية في لبنان، لا سيّما الجيل الشاب، ليستلهموا من مثال هذه الرياضية الناجحة في النمو الروحي والجسدي، وتحقيق الأهداف رغم التحديات.



رافقت البطلة الأوكرانية شخصيات من الاتحاد اللبناني للجودو، من بينهم المدير العام فرانسوا سعادة، والأمين العام بيار بو عبّود، بالإضافة إلى البطلة اللبنانية في رياضة الجودو أكويلينا الشايب.



وقد جاءت بطلة الجودو الأوكرانية والعالمية إلى لبنان في إطار مشاركتها في "مهرجان بيروت الرياضي"، حيث تشارك خبرتها مع الرياضيين اللبنانيين الشباب. كما استقبلها رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، الذي أثنى على إنجازاتها الرياضية وتمنّى للشعب الأوكراني الصمود والسلام.