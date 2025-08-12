المركزية - كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" النائب السابق فارس سعيد على منصة "إكس": "لضرورة عقد مؤتمر للمسيحيين العرب في بيروت اليوم بعد مؤتمر باريس 2019 نحن بحاجة إلى تحديد موقفنا مجدداً في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين في ظل التبدلات الكبرى أي دعسة ناقصة خطيرة".

