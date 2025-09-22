إعتبر النائب السابق فارس سعيد، أن "المنطقة كلّها في مرحلة انتقالية ولبنان جزء منها وهو اليوم محط اهتمام دوائر القرار العربية والدولية ودور الموفدين هو مساعدة لبنان ليُواكب أحداث المنطقة".

وأضاف سعيد في حديث للـmtv: "عندما كان "حزب الله" قويًّا لم يستطع أن يفرض معادلة جديدة في لبنان وما لم يستطع تحقيقه بلحظة صعوده لن يتمكّن من تحصيله بلحظة ضعفه ولن نلغي الطائفية السياسيّة قبل تسليم السلاح".

وتابع: "إسرائيل لا تريد السلام بل تريد بوليصة تأمين لوجودها وعندما نُغلّب الأمن على السلام فإنّ إسرائيل لن تسير بحلّ الدولتين".