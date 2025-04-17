Apr 17, 2025 10:10 PMClock
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سعيد الأسمر لـ"صار الوقت": هناك أزمة في ما يخصّ إعادة الإعمار وعلى الدولة مسؤولية في هذا الخصوص ولكن المسؤولية الأخلاقية تقع على حزب الله لأنّه تسبب بالحرب

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