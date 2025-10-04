استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، في مكتبه في مدينة صيدا، وفدًا موسعًا من مخاتير المدينة، حيث تم التداول في جملة من القضايا الوطنية والمعيشية الراهنة.

وتناول اللقاء التحديات والمخاطر الكبرى التي يواجهها الشعب، في ظل تواصل العدوان الصهيوني والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وما يترتب عنها من معاناة ومخاطر يومية تثقل كاهل المواطنين. كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع العامة في مدينة صيدا، وما تشهده من ضغوط نتيجة الظروف الصعبة التي يمر بها أهلها ما يفرض ادواراً اكثر فعالية لبلدية المدينة.

وأكّد النائب سعد خلال النقاش على الدور الوطني التاريخي لمدينة صيدا في الدفاع عن قضايا الوطن والشعب، مشددًا على أن المدينة ستبقى ركيزة أساسية في مسيرة النضال الوطني، بما تحمله من إرث مقاوم وحضور فاعل في مختلف المحطات المصيرية.

من جهته، ثمّن وفد المخاتير مواقف سعد ودوره إلى جانب أبناء المدينة في مواجهة التحديات، مؤكدين أن المخاتير، رغم صعوبة الظروف، سيواصلون القيام بواجبهم في خدمة الناس، وفي بث الوعي الوطني بين المواطنين، بما يعزز روح التضامن والصمود في مواجهة المخاطر.

واختُتم اللقاء بتأكيد أهمية تضافر الجهود بين مختلف المكونات الأهلية والوطنية في صيدا، من أجل تحصين المجتمع وتعزيز صموده في وجه الأزمات التي تعصف بالبلاد.