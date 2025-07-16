Jul 16, 2025 11:59 AMClock
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سعد يستقبل وفد لجان القواطع في مخيم عين الحلوة

المركزية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد وفداً من لجان القواطع في مخيم عين الحلوة، في مكتبه بحضور عضو الأمانة العامة في التنظيم ناصيف عيسى .

وعرض الوفد خلال اللقاء الأوضاع العامة في المخيم، والمشاكل اليومية التي يعاني منها السكان، إضافة إلى جملة من الاقتراحات لمعالجة هذه القضايا.

كما طالب الوفد النائب سعد بالتدخل لمعالجة عدد من الملفات، وفي مقدمتها موضوع تقليص خدمات الأونروا المقدّمة للاجئين الفلسطينيين، وما يسببه ذلك من معاناة .

وطالب الوفد بإعتماد تسهيلات لتنقل الاهالي من وإلى المخيم .

من جهته وعد سعد بمراجعة المعنيين بشأن ما طرح من قضايا.

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