المركزية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، وفدًا من تجمّع مهندسي صيدا والجوار.

واشار بيان عن مكتبه الاعلامي الى ان البحث تطرق خلال اللقاء الى "المهام المطروحة في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، ولا سيما في ظل الانقسامات الطائفية والمذهبية، إلى جانب استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وما يفرضه من احتمالات سياسية خطيرة".

وشدّد المجتمعون على "أهمية دور التجمعات الأهلية والنقابية في تعزيز الوحدة الوطنية وصونها، باعتبارها السد المنيع في مواجهة التحديات والاستحقاقات المصيرية".