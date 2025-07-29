المركزية - استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، القائد الجديد لمنطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد أحمد أبو ضاهر، يرافقه آمر سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز. في حضور مدير مكتب سعد طلال ارقدان.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في مدينة صيدا ومحيطها، حيث شدد النائب سعد على "أهمية تعزيز الاستقرار الأمني، والتعاون الوثيق بين القوى الأمنية والمجتمع المحلي".

كما استقبل سعد، في مكتبه في صيدا، رئيس بلدية جزين دافيد حلو، وذلك بحضور مدير مكتبه طلال أرقدان. وقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، ولا سيما ما يتعلق بالشؤون البلدية والإنمائية في منطقتي جزين وصيدا، بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه البلديات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

وشدّد الجانبان على "أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والقوى والبلديات، من أجل خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم في وجه الأزمات المتفاقمة".

من جهته، نوّه حلو "بالدور الوطني والاجتماعي الذي يضطلع به النائب سعد، وبحرصه الدائم على دعم قضايا الناس في مختلف المناطق اللبنانية".