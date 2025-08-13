المركزية - اتصل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بوزيرة البيئة تمارا الزين، طالب خلاله الوزارة بـ"اتخاذ تدابير حاسمة ورادعة تضع حدا نهائيًا للجرائم البيئية الخطيرة والمستمرة التي يرتكبها معمل النفايات في صيدا منذ اعوام"، وأشار إلى أن "المعمل لا يملك ترخيصًا من وزارة الصناعة، ومع ذلك يتقاضى مبالغ طائلة من الخزينة العامة بموجب فواتير موقعة من اتحاد بلديات صيدا الزهراني، وهي أموال لا يستحقها، إذ إنه يكدّس النفايات بدلًا من معالجتها"، لافتا إلى أن "الاتحاد لا يراقب كميات النفايات الداخلة إلى المعمل، ويوقّع على الفواتير من دون أي تدقيق أو رقابة، ما يجعلنا أمام جرائم بيئية ومالية وإدارية وملفات فساد من دون حسيب أو رقيب".

وأوضح أن "النفايات غير المعالجة التي يراكمها المعمل، والتي تحولت إلى ما يشبه جبال النفايات، تسببت في حرائق متكررة، كان آخرها الحريق الأخير الذي اندلع مؤخرًا"، محذرا من أن "هذه الحوادث ستستمر إذا لم يُعالج الوضع جذريًا".

من جهتها، وعدت الوزيرة الزين بـ"متابعة الملف ومعالجته بالجدية والسرعة المطلوبتين".

من جهة أخرى، استقبل سعد آمر فصيلة صيدا في قوى الأمن الداخلي، الرائد نادر قصب، في حضور مدير المكتب طلال أرقدان.

تناول اللقاء، بحسب بيان، بحث الأوضاع الأمنية في المدينة ومحيطها، وتم تأكيد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمعالجة القضايا التي تهم المواطنين في صيدا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على السلامة العامة".